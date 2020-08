Un museo in aeroporto: apre l'Istanbul Airport Museum

19:29

Un museo di respiro internazionale direttamente in aeroporto e aperto a tutti i passeggeri in transito. L’idea arriva da Istanbul e vedrà la luce all’interno di uno degli scali più trafficati al mondo.

L'Istanbul Airport Museum inagurerà il suo programma con la mostra ‘Treasures of Turkey: Faces of the Throne’, all’interno del quale verranno esposti oltre trecento reperti in arrivo dai principali musei del Paese.



"Vogliamo trasformare il tempo di attesa in aeroporto in un evento unico – è il commento del ceo della società di gestione Kadri Samsunlu -. Il nostro obiettivo è fare in modo che i nostri passeggeri si interessino all'arte e alla cultura".