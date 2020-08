Resort Santo Stefano: si attendono le indicazioni delle autorità sanitarie

10:07

“In attesa di conoscere le indicazioni ed i protocolli che detterà la autorità sanitaria, cui è rimesso il compito di disegnarne il percorso ed il tracciamento dei contatti stretti, faccio invito a tutti ad intensificare la osservanza delle norme comportamentali di prudenza, distanziamento ed igiene. Niente panico".

È questo il messaggio che il sindaco di La Maddalena Luca Montella ha postato sul proprio profilo Facebook dopo gli esiti definitivi dei tamponi effettuati su personale e clienti (circa 470 persone in tutto) del resort Santo Stefano. Esiti, si legge sull'Unione Sarda, che hanno fatto emergere 26 contagiati in totale, 19 dei quali appartenenti al personale della struttura.



Permane quindi la quarantena nel resort e clienti sono ora in attesa di avere le indicazioni sul cosa fare e quando soprattutto quelli che risultano negativi potranno fare ritorno alle proprie abitazioni.