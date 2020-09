15:01

Dati che danno l’idea di quello che è stato, per l’economia del Paese, il 2020, l’anno senza turismo internazionale arrivano da Bankitalia, che ha reso noti i numeri della bilancia turistica per il mese di giugno.

Il saldo della bilancia turistica ha registrato 354 milioni di euro in positivo, contro i 2.229 milioni dello stesso mese dell’anno precedente. Le spese dei viaggiatori stranieri in Italia (1.045 milioni) sono diminuite del 77,5 per cento; quelle dei viaggiatori italiani all'estero (692 milioni) sono scese del 71,5.



Nel secondo trimestre del 2020 la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia si è contratta dell'84,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; quella dei viaggiatori italiani all'estero è diminuita del 77,9.