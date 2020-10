di Adriano Lovera

Nell'era del turismo post Covid gli agenti sono chiamati a un compito: diventare esperti di assicurazioni.

Il trend del mercato

La raccomandazione è emersa in modo piuttosto forte, nel corso di una tavola rotonda durante l'ultimo TTG Travel Experience, che ha messo di fronte alcuni big del settore.

“Oggi la polizza è in cima alle richieste dei potenziali turisti. Dall'annullamento alle spese mediche, non è più una semplice ancillary, ma parte integrante di una proposta di viaggio” secondo Michele Cossa, ad del broker Borghini & Cossa.

I nuovi prodotti in adv

Da marzo in poi, è arrivata una sfilza di nuovi prodotti e le garanzie sono aumentate: dal videoconsulto medico al rientro in caso di lockdown, fino all'annullamento per pandemia o per semplice rinuncia. “Il mercato vira verso soluzioni personalizzate, più che verso contratti onnicomprensivi” ragiona Gabriele Mannucci, Head of Travel di Allianz Partners. “Proprio per questa caratteristica, rivolgo un invito agli agenti: chiamateci con fiducia per chiederci soluzioni ad hoc. Insieme si trova la soluzione” ha incalzato Daniela Panetta, Head of sales di Ergo.



Le variabili in gioco

Un po' di studio e di ripasso sono d'obbligo, anche per tenere a freno le richieste fuori luogo. In alcuni casi, il rimborso è un diritto (Codice del Turismo), altre opzioni possono essere oggetto di polizza. Ma un'assicurazione che copra tutto non esiste, avrebbe un costo insostenibile. Ecco un altro messaggio da veicolare ai clienti. Tante incombenze, quindi, ma anche buone notizia. “Oggi si assicura il 30% dei viaggiatori. Presto la quota potrebbe raddoppiare” secondo Massimiliano Sibilio, Head of sales & marketing Travel di Europ Assistance. E la maggior parte di loro, lo dicono diversi report, ha capito che il fai da te è rischioso. Meglio una consulenza professionale.