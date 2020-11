La proposta del sindacato: anticipare l'inizio delle vacanze scolastiche di Natale

10:49

In attesa dei dettagli del nuovo Dpcm, il comparto dell’istruzione è in fermento. Con la chiusura delle scuole superiori che seguiranno la didattica a distanza e la possibilità che anche gli studenti delle scuole medie delle aree più a rischio vengano tenuti a casa, arrivano anche le prime proposte per cercare di limitare gli effetti negativi di questo mini lockdown.

Secondo la proposta dei sindacati di settore riportata da tgcom.24, che cita il sito Skuola.net, si potrebbe arrivare ad anticipare le vacanze di Natale.

Pino Turi, segretario generale di Uil Scuola, avrebbe ipotizzato di far partire la sosta natalizia qualche giorno prima rispetto al previsto.

“Per far fronte ad una situazione eccezionale - spiega Turi - servono strumenti eccezionali. Quel che manca oggi nella gestione dell’istruzione in Italia è programmazione e visione”.



Anticipare le vacanze natalizie,Fa partire secondo il segretario Uil rappresenterebbe una scelta ponderata e orientata verso decisioni programmatiche.