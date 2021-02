Roma, l’extralberghiero manifesta in piazza il 9 febbraio

10:13

Il turismo torna in piazza dandosi appuntamento a Roma, in piazza del Popolo, il prossimo 9 febbraio. A protestare, questa volta, saranno i rappresentanti del mondo extralberghiero, dai bed & breakfast a tutte le forme di ricettività alternative.

Lo scopo è sensibilizzare il futuro Governo sulle loro richieste: gli organizzatori fra i quali Anbba si dicono dimenticati dalle politiche di aiuti messe in campo dall’esecutivo in questi lunghi mesi di pandemia, malgrado sostengano di essere il primo settore per numeri di posti letto e fatturato nel comparto dell’ospitalità.