La ripartenza già dalla metà di aprile

08:35

La speranza è di ripartire, al più presto e con regole chiare. Pier Ezhaya, presidente di Astoi, interviene al primo appuntamento di TTG Newsroom mettendo in chiaro che la speranza è quella di riaccendere i motori già da dopo Pasqua, indicativamente dalla metà di aprile. “Certo – sottolinea il presidente – si tratterà di una ripresa graduale, partendo da Italia e mete mediterranee con Spagna e Grecia, per tornare poi a parlare anche di long haul, pensando per esempio alle Maldive”.

Dello stesso parere anche il presidente di Fto, Franco Gattinoni, che ritiene la ripartenza avverrà da maggio a partire dall’Italia. “Rispetto allo scorso anno – spiega – la macchina turistica dovrebbe rimettersi in moto da maggio, in anticipo rispetto al 2020, quando si è ricominciato a viaggiare da luglio”.

Seguendo questo trend, Gattinoni spera che da fine giugno sarà possibile cominciare a muoversi anche all’estero, partendo da Baleari e Grecia e approdando in un secondo momento anche alle destinazioni a lungo raggio.



Su un concetto tutti i relatori sono concordi: la leva prezzo, pur importante, non sarà più un driver determinante nella scelta delle vacanze. A ricordarlo è anche Carlo Schiavon, country manager Italia di Costa Crociere, intervento a TTG Newsroom per sottolineare che “L’importante è preservare un corretto value for money e spingere su sicurezza e flessibilità, fattori chiave nelle scelte della clientela”. E anche, ricorda il ceo di Europ Assistance, Fabio Carsenzuola, “creare esperienze ‘integrate’ per l’utente finale, che le preferisce rispetto ai singoli servizi disaggregati”.