09:05

Ripartono i viaggi e cominciano a ripartire anche i recruiting nel turismo. Nelle ultime settimane, dopo un periodo di stop forzato, le aziende dell’industria dei viaggi hanno ricominciato a ricercare i profili idonei ad affrontare nel migliore dei modi la prossima stagione.

Si punta soprattutto ai profili legati al mondo dell’accoglienza, dal food & beverage all’intrattenimento. Ma si cercano anche nuove figure, in linea con le mutate esigenze dei tempi.

Ne è un esempio Club Med, che ha deciso di introdurre nei villaggi il ruolo del ‘Safe Together manager’.

Anche Fruit Viaggi è alla ricerca dui 400 figure tra animatori, assistenti turistici, personale di sala, personale addetto al food & beverage e addetti all’ufficio prenotazioni.



