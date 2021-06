Gli aiuti per gli stagionali e le imprese

09:40

Bonus e misure di decontribuzione. Sono diversi gli strumenti che il Governo Draghi sta mettendo in campo per sostenere i lavoratori e le imprese del turismo colpiti dalle restrizioni entrate in vigore nel 2021 per contenere la pandemia Covid-19. Nel decreto Sostegni Bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio, sono state inserite misure volte a sostenere chi è rimasto senza impiego a causa dei lockdown e le aziende turistiche, a patto che queste non riducano gli organici. La novità principale riguarda gli stagionali dell'industria dei viaggi e del segmento termale. Per questi è previsto un bonus unatantum di 1.600 euro.



