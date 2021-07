Avis, tutte le novità per tornare a viaggiare

09:21

Dopo un anno e mezzo di forti limitazioni e di riduzione della domanda, Avis ha formulato nuove proposte nel segno del ‘Come prima, più di prima’ per migliorare l’intera esperienza di noleggio e venire incontro alle esigenze del cliente.

Innanzitutto, grazie a cancellazioni e modifiche flessibili, le prenotazioni prepagate dei clienti Avis possono essere facilmente modificate o cancellate 24 ore prima dell'inizio del noleggio e in modo gratuito. Avis garantisce infatti il rimborso completo entro 5 giorni lavorativi.



Inoltre, i clienti possono ritirare e riconsegnare i propri veicoli riducendo i contatti al minimo: chi prenota tramite l’Avis app, tramite il sito o attraverso il digital check-in, così come gli iscritti al programma fedeltà Avis Preferred, può gestire la prenotazione tramite smartphone ed evitare il banco di noleggio al momento del ritiro e della riconsegna del veicolo.



Il pacchetto all-inclusive ‘one-click’ di Avis elimina infine l'incertezza dal processo di prenotazione e consente ai clienti di prenotare in tranquillità. Questa formula fornisce prezzi chiari fin dall'inizio del processo di prenotazione. Con Avis Inclusive le coperture danni, furto e cristalli sono scontate fino al 25% mentre l’assistenza stradale è gratuita ed è inclusa nel pacchetto.



“Dopo un anno di restrizioni, vogliamo tutti che la vita torni alla normalità. Ognuno di noi desidera che la situazione migliori e sia sotto controllo. Da parte nostra, noi di Avis ci siamo impegnati a migliorare ulteriormente l'esperienza di noleggio e, nel tornare lentamente alla normalità, invitiamo i nostri clienti a scegliere ‘Come prima, più di prima’ il brand Avis: un marchio più dinamico, più sicuro e con un servizio di alto livello - ha spiegato Keith Rankin, president, international -. Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato e siamo lieti di dare vita a questi cambiamenti attraverso una campagna di marketing coinvolgente, empatica e significativa, che mostrerà ai clienti come Avis sia un'ottima scelta per ricominciare a viaggiare."