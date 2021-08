08:01

“Il turismo sta per attraversare la trasformazione più netta dopo la Seconda guerra mondiale”. A dirlo è Joe Gebbia, uno dei fondatori, con Brian Chesky e Nathan Blecharczyk di quella macchina turistica mondiale che è Airbnb, in un'intervista a Forbes.

Una trasformazione alla quale il portale di affitti sta lavorando, seguendo e analizzando le nuove esigenze dei turisti, profondamente trasformate dalla pandemia. “Credo che il nostro settore non tornerà mai alla normalità – dice Gebbia -. Nascerà, semmai, una nuova normalità, di cui già troviamo traccia nelle scelte dei nostri clienti”.



Uno degli esempi è la maggiore labilità della linea di confine tra lavoro, vita privata e viaggio: il lavoro da casa dei mesi della pandemia ha reso “le persone più flessibili, per esempio, nella scelta dei periodi in cui si allontanano da casa. Il turismo è sempre stato un business stagionale: esplodeva d’estate, si sgonfiava in inverno. Lo smart working ha cambiato tutto” sottolinea Gebbia.



Altro fenomeno è l’allungamento dei soggiorni: “Anche questa tendenza è riconducibile alle nuove modalità di lavoro: chi non deve andare in ufficio può vivere ovunque ci sia una connessione wi-fi” dice il fondatore di Airbnb. La conferma di questa tendenza si ha dal booking del sito stesso: quasi un quarto delle notti prenotate nel primo trimestre del 2021 sono state per permanenze a lungo termine (28 giorni o più).