Green pass, si avvicina l’estensione della durata a 12 mesi

11:05

Fra le novità previste per settembre in materia di green pass, quella che sembrerebbe dare maggiori soddisfazioni agli italiani è il prolungamento della durata del certificato da 9 a 12 mesi. Sembra ormai certo che all’inizio del prossimo mese il Parlamento approverà il nuovo timing.

Anche il coordinatore del comitato scientifico Franco Locatelli si è espresso favorevolmente sull’ipotesi di prolungare la scadenza del green pass in un’intervista a corriere.it: “L’ipotesi di estensione a 12 mesi del Green Pass è più che ragionevole anche alla luce della progressiva acquisizione d’informazioni sulla durata della risposta vaccinale” ha detto l’esperto.



Dunque, l’idea è quella di presentare un emendamento da inserire per la conversione in legge del decreto sul Green Pass, dal 6 settembre prossimo.



Si parla anche di terza dose, ma lo si fa soprattutto riguardo a persone con problemi di salute, con la copertura che tende a scendere e che potrebbero quindi essere vaccinate nuovamente già in autunno.