Tutte le novità per i viaggi d’autunno sul prossimo numero di TTG Magazine

15:45

Corridoi, quarantene, green pass. Sono queste le tre parole intorno alle quali ruota l’autunno del turismo, fra tour operator che cercano di resistere ad un mondo ancora troppo chiuso e agenzie di viaggi alla disperata ricerca di prodotto da vendere.

Nel giro di tre giorni, a fine agosto, sembra che qualcosa si sia mosso. Il ministro della Salute ha sbloccato di fatto gli arrivi dai Paesi extra Schengen, con l’abolizione della quarantena e mini-quarantena per tutti i Paesi inseriti in elenco D e il ministro del Turismo ha annunciato l’inizio dei lavori per l’apertura di corridoi turistici verso una manciata di destinazioni tipicamente ‘invernali’ inserite in elenco E, come racconta TTG Magazine.



La speranza, i dubbi e le necessità dell’industria dei viaggi alla luce di queste novità sono al centro del servizio che aprirà il prossimo numero di TTG Magazine, disponibile online a partire da lunedì 6 settembre.