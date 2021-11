09:59

Alla fine il Governo ha accolto il messaggio dei presidenti delle Regioni: entro pochi giorni potrebbe infatti essere approvato il nuovo decreto che prevede restrizioni per i non immunizzati.

“Non è una discriminazione, è la garanzia per non chiudere tutto”. Per Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia e presidente delle Regioni, la strada per fronteggiare i rischi di infezione da Covid nelle festività è una sola: prevedere divieti esclusivamente per chi non è vaccinato approvando il cosiddetto super green pass.



“Servono al più presto misure differenziate - ribadisce -, in modo da favorire l’adesione alla campagna vaccinale degli ultimi indecisi e dare certezze ai ristoratori, agli albergatori e ai negozianti”.



Domani, spiega Corriere della Sera, i ministri Speranza e Gelmini discuteranno le nuove norme con i presidenti delle Regioni. Poi Mario Draghi riunirà la cabina di regia politica e, a seguire, il Consiglio dei ministri.



Le ipotesi sul tappeto

L’ipotesi prevalente è di far scattare le restrizioni per i non vaccinati a partire dalla zona arancione. I non vaccinati si vedranno preclusa la possibilità di frequentare bar e ristoranti al chiuso, palestre, piscine, stadi, cinema, ma anche teatri, musei e impianti sciistici. Il green pass potrebbe essere concesso solo a chi è vaccinato; se passerà questa linea chi non è immunizzato dovrà effettuare il tampone per recarsi al lavoro, ma anche per salire sugli aerei e sui treni ad alta velocità.