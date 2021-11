L'offerta turistica delle città rinasce dai quartieri

21:00

Il turismo di prossimità ha bisogno di partecipazione civica. Conclusione cui sono pervenuti i relatori dell’incontro “Le città sono la soluzione”, organizzato a Firenze nel corso del Buy Tourism Online.

“Per sperimentare nuovi modelli di fruizione del territorio - ha osservato Simone D’Antonio, responsabile comunicazione per Anci - occorre partire da centri urbani di piccole-medie dimensioni, nei quali è più semplice coinvolgere i cittadini nell’individuazione delle risorse locali, per poi stimolare enti pubblici e istituzioni”.



Un esempio virtuoso, in tal senso, è offerto dal Comune di Fermo, capace di rivitalizzare il proprio centro storico partendo da un nuovo concept di negozi di vicinato. “Dopo la pandemia - aggiunge Daniela Patti, architetta cofondatrice di Eutropian - marciapiedi, parcheggi, periferie sono diventati motori della turisticizzazione urbana, ma possono acquisire valore narrativo stabile solo se non limitati a opportunità di consumo”. A. C.