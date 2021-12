Stato di emergenza prorogato fino al 31 marzo: oggi il provvedimento

10:43

Il Consiglio dei ministri in programma per oggi è pronto ad approvare la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022.

Il provvedimento permetterà al generale Francesco Paolo Figliuolo di guidare la struttura commissariale, alla pubblica amministrazione e ai privati di proseguire con le attuali regole dello smart working, alle Regioni di procedere con poteri speciali nella gestione della pandemia. Proprio oggi Figliuolo sarà nominato anche comandante del Covi, la struttura militare di organizzazione e logistica.



Proroga necessaria

La situazione ancora critica ha convinto il presidente del Consiglio Mario Draghi (nella foto) a procedere senza attendere ancora, soprattutto per spingere ulteriormente sulla campagna vaccinale che ora coinvolge anche i bambini. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri conferma che "è una piccola proroga, ma necessaria. Anche se i nostri dati sono migliori di quelli degli altri Paesi europei, stiamo vedendo che purtroppo continuano a crescere".



Perchè "lo stato di emergenza reca con sé i vantaggi di poter attivare azioni in forma immediata. Ha il cosiddetto potere di ordinanza".