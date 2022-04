08:05

Anche gli operatori del turismo possono accedere alle soluzioni finanziare e assicurative attivate da Sace, la società del Gruppo Cassa depositi e prestiti, specializzata nel sostegno alle imprese italiane.

Sace, che si occupa di sostenere i processi di crescita in Italia e all’estero delle imprese tricolori, ha messo a disposizione anche per le imprese del turismo dei nuovi supporti come garanzie finanziarie a condizioni agevolate per sostenere il patrimonio imprenditoriale nazionale.



Una linea di garanzie è quella legata all’emergenza Covid, con la quale i finanziamenti erogati dagli istituti di credito con garanzia Italia sono sostenuti da Sace con garanzie finanziarie a condizioni agevolate, contro-garantite dallo Stato.



Altra linea è quella nata per supportare i progetti di investimento nello sviluppo eco-sostenibile, favorendo l’accesso ai finanziamenti e alle linee di credito dedicate con Garanzie green.