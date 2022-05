Vacanze, prezzi in aumento: ecco le prime stime

11:52

L’incremento dei prezzi dell’energia e in generale delle materie prime porteranno a un aumento dei costi per le vacanze. È un dato abbastanza condiviso da parte dei player del comparto, ma una prima stima delle tariffe mostra una spinta verso l’alto per i prezzi.

Secondo il Codacons, le tariffe dei voli internazionali sono saliti del 79,8% ad aprile rispetto all’anno precedente, quelli dei traghetti del 19,3 e quelle dei voli nazionali del 15,2.



Le prime stime portano a indicare il rincaro complessivo per una vacanza di 10 giorni di circa il +15%, passando da una media di 996 euro a persona del 2021 ai 1.145 euro del 2022.



D’altro canto, sono in aumento anche i prezzi per gli ingressi ai musei, parchi e giardini (+7,2%) e mangiare a ristorante costa il 4,2% in più; il soggiorno in albergo ha un aumento più contenuto, nell’ordine del 2,4% in più.