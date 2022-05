08:02

Una campagna globale di educazione per i turisti, soprattutto quelli più giovani, è la proposta lanciata dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, durante il suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sessione speciale sul Turismo sostenibile.

Una proposta condivisa, che in Italia partirà a giugno con il ‘Global Youth Tourism Summit’, il primo incontro mondiale sul turismo giovanile organizzato con World Tourism Organization (Unwto) a Sorrento. "Il turista è cambiato, in maniera radicale. E il futuro lo scelgono, lo decidono e lo creano i giovani” ha detto Garavaglia.



Anche una migliore gestione dei flussi turistici è uno dei punti chiave sui quali il ministro ha puntato la sua attenzione per garantire la sostenibilità.



“Finita la pandemia – ha detto Garavaglia – in particolare nelle grandi città d’arte, ci troviamo ad affrontare di nuovo i flussi turistici. Con una gestione intelligente, usando il digitale, possiamo distribuirli meglio durante tutto l’anno e incrementare anche la durata e la sostenibilità stessa dei nostri beni, che è quello che ci interessa maggiormente”.