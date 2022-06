Una notte nella Mistery Machine di Scooby Doo, l’idea di Airbnb

12:38

In occasione dei 20 anni dall’uscita del film di Scooby-Doo, Airbnb si è associata con la Warner Bros per offrire un’esperienza unica ai fan. Soltanto in tre date (24-25 e 26 giugno) sarà possibile soggiornare per una notte (per due persone) all’interno del famoso van noto come la Mystery Machine, nel deserto nel sud della California.

Le prenotazioni apriranno il 16 giugno ed è facile pensare che il sold out sarà immediato. Il furgoncino è stato riprodotto fedelmente in pieno stile anni 2000: all’interno si troveranno una lampada fosforescente, una collana di conchiglie, un lettore Cd portatile, gli abiti dei personaggi e ovviamente il collare di Scooby.



Come si legge su creapills.com, quando i fortunati ospiti arriveranno, saranno accolti virtualmente da Matthew Lillard, l’attore che ha interpretato Shaggy.