Il consiglio dei ministri ha deciso di prorogare l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 sui mezzi di trasporto, nella sanità e nelle Rsa fino al 30 settembre.

Come riportato dal Sole 24Ore, l’unica eccezione, come richiesto dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, riguarda i collegamenti aerei. In base all'ordinanza emanata dal Ministero della Salute, come riportato dall'Ansa da oggi si dice addio alle mascherine anche nei teatri, cinema ed eventi sportivi e musicali al chiuso.

Come previsto, stop alle mascherine obbligatorie, che saranno solo raccomandate, anche agli esami di maturità e terza media.



Intanto nello scenario epidemiologico in evoluzione è atteso un aumento dei contagi per effetto delle sottovarianti di Omicron BA.4 e BA.5 in Europa. “Queste varianti diventeranno dominanti in tutta l’Ue probabilmente con conseguente aumento dei casi di Covid nelle prossime settimane - mette in allerta il Centro europeo per il controllo delle malattie Ecdc - ma non ci sono prove che siano associate a una maggiore gravità dell’infezione”.