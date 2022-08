Monte Bianco, una cauzione di 15mila euro per scalare la via francese

10:12

Una cauzione di 15mila euro per scalare il Monte Bianco. È questa la cifra che il sindaco di Saint-Gervais, comune da cui parte la via normale francese per scalare il Bianco, ha deciso di richiedere a chi vuole effettuare la scalata.

Il sindaco ha emesso l’ordinanza a seguito dei numerosi allarmi inascoltati per la caduta di pietre sulla via a causa della siccità.



Chi, malgrado le raccomandazioni, vuole comunque salire sulla vetta, si vedrà costretto a versare la sostanziosa cauzione che è pari al costo medio dei soccorsi e delle eventuali spese di sepoltura in caso di grave incidente.