08:35

Dopo due anni pesantissimi per il turismo, il comparto nutriva parecchie aspettative guardando alle elezioni del prossimo 25 settembre. Ma, nei programmi dei diversi partiti che correranno per governare il Paese nei prossimi 5 anni, l’attenzione per il comparto è marginale e le azioni previste sono piuttosto generiche e vaghe.

Nel servizio di apertura del nuovo numero di TTG Magazine, in distribuzione e online sulla Digital edition, TTG Italia ha messo a confronto i diversi programmi elettorali: l’attenzione delle forze in campo si concentra sul turismo lento e sulla redistribuzione dei flussi, sul potenziamento dell’incoming attraverso piattaforme online, sul ritorno delle competenze alla gestione diretta dello Stato.



Qualche traccia di intervento concreto si ritrova nell’idea di reintrodurre i voucher lavoro per gli stagionali e in quella di ridurre la pressione fiscale sulle imprese del settore, ma rispetto alle richieste avanzate da associazioni di categoria e aziende per riuscire a recuperare margini economici stabili il divario è ancora notevole.



Il servizio completo è disponibile sulla Digital edition di TTG a questo link