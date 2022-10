TTG Travel Experience, le destinazioni dell’inverno, le assicurazioni di viaggio e Costa Crociere sul prossimo numero di TTG Magazine

15:55

Semaforo verde per l’edizione 2022 di TTG Travel Experience, che verrà inaugurata alla fiera di Rimini il prossimo 12 ottobre.

Sul prossimo numero di TTG Magazine, in distribuzione il 10 ottobre e online sulla digital edition, in primo piano le ultime novità e le tematiche che verranno affrontate durante la tre giorni più attesa dal mondo del turismo trade.

Sempre sul numero che verrà distribuito anche in fiera, un’inchiesta a cura della redazione di TTG analizza quali sono le mete dalle quali gli operatori di settore stanno ripartendo per rendere duratura la ripresa avviata durante l’estate. In primo piano anche le criticità legate all’aumento dei prezzi e all’inflazione galoppante.

Pubblicità

Fra i temi affrontati da TTG Magazine del 10 ottobre, le mutazioni delle polizze di viaggio nel periodo post Covid. E ancora, il direttore Remo Vangelista intervista il direttore generale di Costa Crociere, Mario Zanetti, sul futuro della compagnia. Sul giornale anche un ritratto del ceo di Ryanair, Michael O’Leary.