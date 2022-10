08:31

Non sono poche le partite aperte ad attendere Daniela Santanché, nuovo ministro del Turismo. Nei mesi scorsi, nel corso della campagna elettorale, le associazioni di categoria del comparto hanno fatto arrivare alle forze politiche le loro richieste ed oggi, all’insediamento del nuovo Governo, sono tutti ad attendere i primi provvedimenti sui dossier aperti.

Il tema che sembra essere il più pesante, oggi, è quello del caro energia e delle bollette ‘bomba’ che4 si stanno abbattendo come scuri sui margini delle imprese e sulle famiglie. Da più parti arriva l’appello ad intervenire e intervenire subito: da un lato si chiede di limitare la spesa per le aziende turistiche, dall’altro di alleggerire le famiglie, per permettere loro di investire in viaggi e tempo libero invece che nel pagamento delle bollette.



Si passa poi alla richiesta di revisione dei regimi fiscali per le imprese del comparto, e a quella di sgravi e riduzioni dell’Iva sulle aziende regolari; dall’altro lato, resta sempre indispensabile affrontare il tema dell’abusivismo, per tutelare e garantire chi lavora in modo onesto.



Ammortizzatori e trasporto aereo

Arrivano anche sollecitazioni sul riassetto degli ammortizzatori sociali, che, in periodo di pandemia, hanno almeno in parte tutelato non sono i lavoratori, ma hanno permesso alle aziende del comparto di mantenere il personale, mettendo a riparo il sistema Italia dai gravi disagi che altri Paesi europei hanno registrato al momento della ripresa. Un caso su tutti è stato quello degli aeroporti, che tanto clamore ha suscitato nel corso dell’estate in Europa, e sul quale, invece, l’Italia ha retto decisamente meglio.



Rimanendo in tema di trasporto aereo, persiste tutta la complicata partita di Ita, sulla quale si registra una continuità con la riconferma di Giancarlo Giorgetti al Mise, mentre un altro tema caldo del momento è la richiesta di regolamentazione del sistema che alimenta le compagnie low cost.



Insomma, i temi sul tavolo sono tanti e spinosi, e passano anche attraverso la realizzazione del Piano strategico del Turismo, che dovrebbe guidare le politiche del comparto dal 2023 al 2027.