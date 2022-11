09:56

“Gli stipendi nel turismo, in particolare per i lavoratori stagionali, sono assolutamente inadeguati. Interverremo come Governo per cambiare le cose”. Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè intervenendo questa mattina nel corso del programma Radio Anch’io, ha ribadito la necessità di un cambio di passo per ovviare al problema principale degli ultimi mesi, ovvero la carenza di personale a fronte di una domanda in fortissima crescita, come stanno certificando anche i dati di Bankitalia.

L'analisi

La titolare del Dicastero ha puntato ancora una volta il dito contro il reddito di cittadinanza come causa principale della situazione che si è creata, garantendo che l’Esecutivo guidato da Giorgia Meloni interverrà per garantire il sostegno solo ai soggetti più fragili, quelli che hanno maggiore difficoltà a inserirsi nel mercato del lavoro.



Soluzioni

All’opposto, verrà effettuato un percorso per intervenire sul cuneo fiscale, “l’unica vera via per potere aumentare gli stipendi”, ha sottolineato, e sulla stagionalità, per fare sì che con un aumento progressivo cresca l’attrattività per il comparto anche dal punto di vista occupazionale. “Dobbiamo fare capire ai giovani che per loro – ha concluso – il turismo è una delle più grandi opportunità per iniziare la vita lavorativa”.