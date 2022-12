08:04

Quali sono stati gli eventi che hanno caratterizzato il 2022? Quali i macro temi con i quali i rappresentanti del settore turistico si sono dovuti confrontare? Quali gli scogli da superare e le vittorie ottenute a prezzo di importanti sacrifici?

Ma soprattutto, quali sono stati i 50 personaggi che, secondo l’analisi del direttore di TTG Italia Remo Vangelista, si sono distinti nel 2022 in campo turistico?

All’interno di Yearbook, il TTG Magazine in distribuzione e online nella digital edition lunedì 19 dicembre, troveranno spazio alcuni dei temi caldi che hanno caratterizzato uin anno ancora complesso, ma che ha segnato un importante punto fermo nei piani di ripartenza di chi ancora crede nella forza del turismo. Nell’inserto centrale troveranno spazio brevi ritratti di 50 personaggi, in rigoroso ordine alfabetico, con le motivazioni che hanno portato alla loro scelta e gli eventi che ne hanno guidato l’attività.

Appuntamento a lunedì 19 dicembre con un numero da collezione.