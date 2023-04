08:02

L’iniziativa CresciBusiness inietta 5 miliardi di euro a favore delle piccole imprese del turismo, dell’intrattenimento e della ristorazione. Grazie all’accordo siglato fra Fipe-Confcommercio e Intesa Sanpaolo, è possibile ottenere liquidità e finanziamenti garantiti per l’efficientamento energetico e digitale, oltre che azzeramento sino a fine anno delle commissioni sui micropagamenti in negozio tramite Pos (fino a 15 euro), gratuità del canone Pos e delle carte di credito commerciali per un anno.

“La collaborazione con Fipe è ormai collaudata - spiega Anna Roscio responsabile sales & marketing imprese di Intesa Sanpaolo – e con CresciBusiness mettiamo a disposizione degli operatori risorse importanti non solo per affrontare l’attuale periodo, ma soprattutto per accompagnare queste realtà nel proprio rilancio attraverso progetti di sviluppo, digitalizzazione e sostenibilità, obiettivi coerenti con il Pnrr e gli obiettivi Esg”.



Per contribuire alla ripresa economica italiana, entro il 2026 il Gruppo bancario punta a stanziare 410 miliardi di euro (di cui 270 per le imprese). A. C.