Ryanair fa il suo gioco

Ryanair di fronte alla chiusura dell’attività di Air Italy ha fatto sapere di essere pronta ad aumentare le rotazioni sul mercato sardo. Ma l’incremento del vettore irlandese sulla Sardegna rimane legato ad una serie di condizioni.

La prima, e la più importante, riguarda il parco flotta che lamenta l’assenza dei B737 Max per i motivi conosciuti. Al vettore irlandese piacerebbe tanto aprire una base a Olbia, ma dovrà prima reperire le macchine. E non si parla di tempi brevi. Poi, a partire dal prossimo ottobre attiverà due linee da Milano Malpensa per Cagliari e Alghero.



Proprio ieri a Milano il chief commercial officer David O’Brien non ha mostrato alcun interesse nei confronti di Air Italy, “non abbiamo alcuna intenzione di comprarla. Piuttosto vogliamo aumentare il nostro network in Italia con attenzione verso la Sardegna. Ma serviranno nuove macchine”. Giusto per ribadire che per i miracoli in flotta non bisogna avere grandi attese. Se ne riparlerà più avanti. Con calma.



La crisi Air Italy rimane, dunque, nelle mani dei liquidatori e delle istituzioni. Ryanair aprirà nuove linee e contatterà forse qualche pilota Air Italy. Il resto della partita rimane legato solo alla triste e lunga liquidazione di Air Italy.



