easyJet e lo stop alle agenzie

12:01

In questo momento non ci voleva. Probabilmente ci sono alle spalle motivazioni forti, ma easyJet doveva evitare di chiudere la propria piattaforma alle agenzie di viaggi.

La compagnia arancione, come abbiamo detto sopra, avrà valutato con attenzione i pro e contro di tale decisione, però, in una fase dove ogni piccolo segnale o messaggio pesa come un macigno, doveva fare più attenzione.



Si parla tanto di solidarietà del comparto, ma in questa occasione è chiaro che si è interrotto qualcosa. Oltre ogni sacrosanta esigenza aziendale, si poteva e si doveva evitare di bloccare le agenzie.