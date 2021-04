Perché l’inchiesta ha un valore unico

14:21

Il valore delle inchieste a volte non viene mai considerato nel modo giusto. In questo caso è un indicatore per annusare, capire e raccontare gli umori delle agenzie di viaggi. Negozi fisici che per mesi e mesi sono rimasti chiusi, con le vetrine tristemente affollate di vecchie locandine con offerte che nessuno ricorda più.

TTG Italia attraverso le interviste realizzate dalla collega Amina D’Addario ha cercato di cogliere aspetti e sfumature che troppe volte ci sfuggono, perché in redazione si lavora correndo dietro all’incessante rullo delle news.



Così per qualcuno degli intervistati sono sparite le prenotazioni di famiglia “perché bisogna capire quando finiranno le scuole”, per non parlare del business travel “fermo dal marzo scorso. E abbiamo fatto solo qualche viaggio di prossimità”. Un tour tra l’Italia che aspetta l’estate, forse con meno fiducia del 2020 quando tutto sembrava finito, quando tutto sembrava possibile.



Ma in mezzo a queste zone d’ombra sbucano nuove iniziative e donne coraggiose, come Antonella Parente con la sua TravelAP & Events inaugurata a Cusago in questo periodo. “Manca poco alla ripresa e penso che sia proprio questo il momento di non mollare”.

Ci vuole coraggio infatti e, una visione a lungo raggio. Forza.