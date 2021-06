La vista lunga della Spagna

12:55

Servirà ancora qualche settimana per capire se la Spagna tornerà ad essere centrale nell’estate italiana. Nell’inchiesta di TTG Italia uscita ieri sul nostro magazine (leggi la Digital Edition) malgrado la fiducia dei tour operator italiani appare chiaro che siamo ancora in una fase di attesa.

Ascoltando le agenzie di viaggi il Mare Italia domina le vendite con punte che vanno dal 70 all’85 per cento, con il rimanente diviso tra Grecia e una parte piccola per la Spagna. Qualcuno sostiene inoltre che le Baleari riprenderanno quota a luglio. Molto dipenderà anche dall’offerta voli.



Secondo i responsabili dell’Ente Spagnolo in Italia "Baleari e Canarie hanno un eccellente posizionamento sul mercato italiano. Nel caso delle Canarie, poi, l'alta stagione parte dalla seconda metà dell'anno e aspettiamo un recupero importante in termini di arrivi e ricavi”.



A differenza del nostro Paese la Spagna dispone infatti di un’apertura e disponibilità alberghiera diversa. Gli hotel in molti casi vanno ben oltre le 12-15 settimane previste da molte strutture di casa nostra e questo potrebbe permettere una risalita (delle prenotazioni) anche nella coda estiva.