WeRoad e il video del “viaggione”

11:17

“Se avete voglia di farvi un bel viaggione”. Il video di WeRoad (che sta girando ovunque) ha fatto arrabbiare molti e ha spiegato in sostanza come gira il mondo.

Perché in fondo si trova sempre una soluzione a tutto e sono mesi che le associazioni di categoria hanno lanciato l'allame. Cercando di spiegare nelle sedi istituzionali che non ci possono essere direttive che valgono solo per una parte del mercato.



Tutti sanno che anche prima del via libera governativo in tanti hanno preso la valigia con direzione Maldive o Sharm, aggirando le normative e postando allegramente sui social.



Questo video di WeRoad sancisce semplicemente che si può trovare sempre una strada (a volte tortuosa e rischiosa) per partire verso mete presenti nella Lista E. “Perché non ci sono problemi se si prende un volo con scalo europeo”, viene spiegato nel video di WeRoad. Insomma, come si diceva da ragazzini (giocando a calcio in cortile), vale tutto. Anche di sponda.