Attenti a Scalapay

11:02

Arrivati sul mercato come un tornado sono pronti a sbarcare in Francia e Spagna. Scalapay avanza anche in questa fase difficile per tutto il mondo travel.

Il pagamento rateale “che non presenta costi nascosti” inizia a prendere spazio soprattutto in Italia dove oggi “vantiamo collaborazioni con 50 aziende del settore”, ha detto a TTG Matteo Ciccalé, partnerships director travel di Scalapay.



L’azienda ha intanto creato a Milano un team dedicato al turismo perché crede di poter ampliare il raggio d’azione nel giro di poco tempo. In questa fase oltre a imprese attive nel mondo alberghiero e ricettivo sono entrati anche alcuni tour operator.

Tutto secondo business plan, ma la crescita è stata sorprendente a fronte di un settore falcidiato dalla pandemia.



In vista della prossima primavera vi sono alcune trattative in corso per attirare nel mondo Scalapay anche “tour operator di prima fascia e villaggisti – dice Ciccalé –. L’estate 2022 sembra rispondere molto bene”.



Ora non resta che attendere le prossime mosse che potrebbero includere anche due player di assoluto livello come Msc e Costa Crociere (ma le trattative non saranno semplici), più complessa invece l’espansione nel mondo delle compagnie aeree. Settore che mostrerà una ripresa certa del business solo nella seconda parte del 2022.