Una compagnia aerea per la Sardegna

12:24

Sarà bene analizzare bene i costi e gli effetti prima di pensare di mettere in piedi una nuova compagnia aerea in Sardegna.

Vero che la vicenda di Air Italy è finita in brutto modo e, con maggiore attenzione, si poteva dirottare la fine del vettore in modo meno traumatico.



Però l’ipotesi della Regione Sardegna (di questo si tratta) di ideare dal nulla un nuovo vettore appare almeno azzardata.



Non bisogna creare attese, perché per coprire i collegamenti sull’isola non bastano 2/3 aerei, serve una struttura di un certo tipo in grado di garantire voli non solo nella stagione estiva ma durante tutto l’anno.



In un periodo dove i costi di produzione e di trasporto stanno salendo in maniera inesorabile, bisogna apprezzare lo sforzo di chi cerca nuove iniziative. Inevitabile sottolineare che nel campo del trasporto aereo in questi anni abbiamo però assistito a tanti dietrofront.



In ogni caso, servirà per la Sardegna una politica di trasporti efficace che copra tutte le stagioni. Le settimane di agosto non bastano.