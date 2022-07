Voucher, un problema irrisolto

11:40

A volte fanno giri immensi poi ritornano. I voucher per qualche settimana sembravano finiti nel dimenticatoio, tutti presi dal ritorno del consumatore in agenzia.

Qualcuno lo esibiva per saldare la vacanza, ma la maggior parte sembrava averlo congelato per il momento giusto. Ora con fine luglio (alti e bassi dicono in agenzia) il tema del voucher torna prepotentemente alla ribalta con Maavi che attraverso la sua presidente Enrica Montanucci dice sui social, "sono ormai lontani i tempi in cui credevamo nel Governo e la parola voucher non faceva paura, ma sembrava un modo temporaneo di resistere per poi avere in fondi per renderli...".



Dopo l'abbuffata estiva arriverà infatti l'autunno e la preoccupazione nella distribuzione sale perchè non vi sono certezze di aiuti e tutto resta avvolto nella nebbia.



Ma i voucher sono pronti a chiedere il conto.