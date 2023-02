Alitalia, il brand che non va mai in soffitta

12:03

Non è finito in modo definitivo nel baule dei ricordi, perché ogni tanto qualcuno va a ripescarlo per dargli una bella lucidata e rimetterlo sul tavolo.

Il brand Alitalia da ieri pomeriggio è tornato nelle chiaccherate degli addetti ai lavori dopo che da Francoforte è trapelata l’idea di riportarlo in pista sui voli a lungo raggio. Non subito ovviamente, ma se i tedeschi mettono mano e denaro dentro Ita non aspetteranno a lungo.



In casa Lufthansa lavorano con grande velocità sul piano industriale perché sono allenati a questa attività. Con Swiss e Austrian si sono mossi in modo rapido e puntando alla redditività.



Per questo l’ennesimo ritorno di Alitalia pare studiato e non gettato sul mercato per tenere alta l’attenzione.