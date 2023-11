Il giorno di Welcome

12:21

Cosa dirà Adriano Apicella domani a Milano? Il classico incontro di Welcome Travel Group con tutti i partner arriva in una fase delicata di mercato tra la soddisfazione del ’23 e le incertezze dell’inverno ’24.

Apicella è un bravo equilibrista e dovrà fare un’analisi molta attenta tra i punti vendita che mostrano preoccupazione e i fornitori che rallentano la programmazione in attesa di capire se e quando inciderà il conflitto in corso in Medio Oriente. Conoscere le mosse di Welcome è fondamentale per una larga parte di mercato, visto che è un operatore che pesa nell’industria del turismo.



In mezzo a queste tematiche svetta anche il dossier per la vendita del gruppo Alpitour, azionista di Welcome. Chi pensa sia un dettaglio sbaglia profondamente perché sarà interessante capire chi si aggiudicherà la società di via Lugaro. Da quel nome capiremo (almeno in parte) il futuro della distribuzione targata Welcome. Una continua corsa a ostacoli per Apicella e il suo management.