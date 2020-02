Sulle rotaie del luxury travel

15:46

La scelta del treno sia come semplice vettore, sia come luogo dove vivere la vacanza si sta diffondendo

Un viaggio in treno in stile Novecento, coccolati in un ambiente classico, esclusivo ed elegante. È tornata di gran moda la vacanza in treno, vuoi per i nuovi investimenti che hanno fatto rinascere le carrozze storiche e le tratte turistiche, vuoi perché il treno risponde, come mezzo di trasporto, alla nuova sensibilità legata alla sostenibilità dei viaggi grazie al fatto che è un vettore meno inquinante.

Fra i grandi viaggi sui treni di lusso nel mondo, un posto di assoluto rilievo è quello occupato dal famosissimo Orient Express, ora sotto il nome di Venice Simplon Orient Express. Il viaggio di lusso che collega Londra a Venezia e alcune volte l’anno Praga, Vienna e Budapest, o Istanbul, via Budapest e Bucarest, si svolge su carrozze Anni ‘20 negli arredi degli spazi comuni e delle cabine.

Ma se l’Orient Express in Europa è il re dei treni di lusso, non mancano nel mondo altri esempi di viaggi esclusivi a ritmo lento.



L’India su rotaia

Dehli, Agra e Jaipur si possono visitare viaggiando a bordo del Maharajas’ Express, treno di lusso con 23 carrozze fra le quali due ristoranti, una sala giochi e un bar. Un viaggio da Dehli attraverso il Rajasthan e il Gujrat si può realizzare in una settimana con il Royal Orient, che ospita i clienti per la notte, mentre nel corso delle giornate permette di visitare le città di Udaipur e Somnath, Sasan Gir e Ahmedpur Mandvi. Il treno si compone di 13 carrozze e le cabine offrono un comfort a 5 stelle. Il re dei treni di lusso in India è però il Palace on Wheels, il primo a viaggiare sulle strade ferrate del Paese offrendo ai turisti tredici vetture lusso arredate in puro stile indiano. Oggi il treno, che percorre il Rajasthan, mette a disposizione due vetture ristorante e anche una biblioteca.



Dal Giappone al Perù

L’ultima follia nel settore dei treni di lusso arriva dal Giappone con il Seven Stars, che percorre l’isola di Kyushu. L’esperienza è di un livello tale che che esiste addirittura una sorta di estrazione per aggiudicarsi un biglietto. Il nome, Seven Stars, è dedicato alle 7 prefetture che compongono l’isola, alle bellezze naturali, dai vulcani alle sorgenti termali come quelle di Beppu, e alla composizione del treno, costituito da 7 carrozze. Fra le particolarità, l’attenzione per la cucina gourmet: durante il viaggio si alternano chef di alto livello e nel corso delle fermate si è ospiti nei ristoranti di maggiore prestigio dell’area.



In Perù, invece, è attivo il Belmond Andean Explorer, con 16 vagoni che attraversano le Ande passando da Arequipa, Puno e Cusco e arrivano fino a un’altitudine di 4.300 metri. Ventidue i passeggeri che possono essere ospitati a bordo e hanno la possibilità di partecipare a tour ed escursioni nelle destinazioni attraversate dal treno.

Altra offerta di livello è quella di Inca Rail, che ha lanciato un nuovo marchio commerciale: ‘The 360° Machu Picchu Train’. Si tratta di un treno di lusso con una capacità di 240 passeggeri e un vagone con un balcone all’aperto che consente ai viaggiatori di godere della miglior vista panoramica nella rotta di Cusco, Ollantaytambo e Machu Picchu.



L’Africa

Non si sottrae al fascino del treno di lusso neppure l’Africa. Otto i viaggi proposti da Rovos Rail, per una durata che varia dai tre giorni alle due settimane attraverso la riserva di Mpumalanga, le Cascate Vittoria nello Zimbabwe, i paesaggi desertici della Namibia o quelli lussureggianti di Kwazulu-Natal spingendosi attraverso lo Zimbabwe e lo Zambia fino alla più grande città della Tanzania, Dar Es Salaam e, ancora, la Garden Route lungo la costa di Città del Capo. I treni sono veri e propri hotel a cinque stelle su rotaia, a cominciare dalla cucina stellata e dal servizio di bordo di alto livello.