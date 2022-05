Le spiagge top per il 2022 secondo European Best Destinations

16:07

Sono 7 i nomi italiani che entrano nella lista stilata da migliaia di viaggiatori dell'Ue

European Best Destinations, ente della Commissione Ue inserito nella rete Destinazioni europee di eccellenza Eden, ha scelto grazie ai voti di migliaia di viaggiatori le 22 spiagge più belle d'Europa per quest’anno. Nell’elenco sono presenti 7 spiagge italiane, che risultano fra le preferite dal pubblico dei turisti europei.

La parte del leone la fa la Sardegna, con 3 spiagge sulle 7 inserite nella lista. Fra le più gettonate Cala Goloritzé, una delle più straordinarie insenature italiane, nel territorio comunale di Baunei, nella parte Sud del golfo di Orosei in provincia di Nuoro. Monumento nazionale italiano dal 1995 Cala Goloritzé è raggiungibile solo a piedi o in barca. Per preservare questo luogo l’accesso alla spiaggia è regolamentato: si paga un ticket d’ingresso di sei euro a persona, comprensivo del parcheggio.

Sempre per la Sardegna l’elenco inserisce Cala dei Gabbiani, continuazione naturale della popolarissima Cala Mariolu, sempre sul Golfo di Orosei e Cala Cipolla, considerata una delle perle della baia di Chia, nel Sud dell’isola.

Due le spiagge segnalate all’isola d’Elba: il lido di Cavoli, uno dei più famosi dell’isola, situato in una piccola insenatura, unisce oltre 300 metri di arco sabbioso alla presenza di grandi scogli, in una posizione riparata aperta solo alle correnti di Sud-Ovest. Il suo nome deriva dai cavili, i blocchi di granito già squadrati che venivano un tempo estratti dalle cave della zona. E ancora la spiaggia della Sorgente, detta anche dell’Acquavivetta, nel centro della costa Nord elbana. Compresa tra quelle di Sansone e Acquaviva, è fatta di piccoli ciottoli bianchi e levigati e incastonata tra le falesie bianche tipiche di questo tratto di costa.

Nell’elenco si inserisce anche la Puglia con Baia delle Zagare o Baia dei Mergoli, che è una delle spiagge simbolo del Gargano, nella zona di Vieste. La caratterizzano alte scogliere bianche e due faraglioni di roccia calcarea scolpiti dal vento. Per accedere alla spiaggia si passa attraverso un resort che sorge a picco sulla scogliera e la collega alla baia con un ascensore nella roccia.

Anche la Campania compare nella lista, con la spiaggia del Cauco, caratterizzata da sabbia e ghiaia, bagnata da un mare cristallino e limpido, con fondale digradante verso il largo; è raggiungibile solo via mare, con pedalò o barche. Il centro più vicino è Erchie, a meno di mezz'ora a Sud-Ovest di Salerno.