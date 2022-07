La vacanza contemporanea

12:33

Il Paese si prepara a stupire svelando i suoi volti inediti attraverso un'offerta alternativa

Sole, mare, isole, ombrelloni e movida. Questa, da tradizione, è la Spagna delle vacanze, una storia raccontata per anni, ancora ben presente e viva nell’immaginario collettivo e che corrisponde anche al vero, in alcune località e in alcuni periodi dell’anno.

Una storia che nasconde, però, tante altre storie. Quelle di un Paese complesso e con un’offerta turistica estremamente diversificata, che ha iniziato a valorizzare da qualche tempo e che si sta cominciando a imporre sui mercati, perchè intercetta le nuove esigenze del turista contemporaneo. La ricerca di esperienze di viaggio uniche e memorabili, che privilegino gli ambienti naturali e un turismo slow, consentendo di vivere ‘like a local’ e di scoprire angoli meno mainstream del Paese si sta facendo tangibile anche sul mercato italiano.

Così, accompagnati dall’ente del turismo, andiamo alla scoperta di tre ‘idee di viaggio’ che rispondano alle nuove necessità dei turisti.



La cultura

Città d’arte grandi e piccole, famosissime o meno note, si incontrano lungo le vie storiche che attraversano il Paese. L’itinerario di Carlo V fra Cantabria, Castiglia e Leon e Estremadura, la Via dell’Argento, da Nord a Sud della Penisola, il Cammino del Cid, legato ai viaggi della storica figura medievale, gli Itinerari dell’Arte rupestre con le famose grotte di Altamita, o quelli della Passione in Andalusia sono le nuove strade che i turisti italiani possono percorrere.

Senza dimenticare le 15 città Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, che da sole costituiscono una traccia da seguire.



Il Cammino più famoso

È la madre di tutti i cammini e l’aspirazione di tutti gli appassionati di walking travel: il Cammino di Santiago si impone, oggi come ieri, come la strada da percorrere almeno una volta nella vita. Composto di varie tratte, il Cammino francese, il Cammino del Nord, il Cammino Primitivo, quello Lebaniego, quello Basco, è un’enorme area tutelata dall’Unesco che mantiene intatto tutto il suo fascino.



La natura

Un rete di Parchi Nazionali, 16 in tutto, con inaspettate zone umide, montagne innevate e grandi tratti di mare, 53 territori classificati come Riserve della Biosfera Unesco, che rendono la Spagna il Paese con il maggior numero di riserve al mondo, la rete delle greenways con oltre 3.200 chilometri di infrastrutture ferroviarie dismesse e convertite in percorsi ciclabili ed escursionistici di diversi gradi di difficoltà. Tutto questo è a disposizione dei turisti appassionati di natura e di vacanze attive, con due highgligts: le destinazioni certificate Starlight e l’esperienza del sentiero Caminito del Rey a Malaga.