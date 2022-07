L'estate targata Trenitalia

15:11

Al via la 'Summer Experience 2022', con un'attenzione particolare all'intermodalità

È la parola che meglio descrive il turismo del nuovo decennio: esperienza. Ed è il termine scelto da Trenitalia per presentare i piani per l’estate della ripartenza del traffico leisure. La ‘Summer Experience 2022’ del vettore parte non solo all’insegna dei nuovi collegamenti, ma anche di quella dell’intermodalità. L’obiettivo di Trenitalia per la stagione calda è infatti quello di andare a costruire un network che si vada a integrare con il trasporto su gomma e i traghetti che “non saranno più in competizione”, come ha precisato l’amministratore delegato Luigi Corradi, ma saranno “canali integrati per raggiungere qualsiasi destinazione”.

Tutti gli indicatori, del resto, parlano chiaro: il traffico interno sarà fondamentale durantre l’estate. E le ferrovie non vogliono lasciarsi scappare le occasioni messe sul piatto dal tesoretto dei turisti che viaggeranno attraverso l’Italia. Ma non senza guardare anche alle mete estere più vicine.



I collegamenti in campo

“Garantiamo inoltre 240 collegamenti Frecciarossa - ha proseguito Corradi -, con 23 nuove fermate in località turistiche, gratuità dei bimbi, degli animali da compagnia e del trasporto bici, sconti dal 20 al 30% per eventi in abbinamento, senza dimenticare agevolazioni per le tratte estere verso Parigi, Svizzera, Austria, Germania e, da novembre, Barcellona e Madrid”.

Gli investimenti messi in campo per la stagione calda, inoltre, saranno confermati anche nei mesi successivi: un piano di ampio respiro che mira a trasformare l’offerta del vettore.



Intanto il Gruppo Fs ha anche salutato il ritorno all’utile, chiudendo il 2021 con il segno più e un andamento che fa guardare in maniera ottimista all’anno in corso.



In crescita tutti i margini di esercizio: i ricavi operativi del Gruppo salgono, rispetto al 2020, a 12,2 miliardi di euro, con un incremento complessivo di 1,3 miliardi di euro. Cresce anche l’Ebitda di 255 milioni di euro, arrivando a 1,9 miliardi verso i 1,6 miliardi di euro dell’anno precedente (+15,6%) e si attesta a un valore positivo pari a 193 milioni anche l’Ebit.