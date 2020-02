Uvet Events, animazioni 3D e un concept innovativo per il nuovo sito

11:43

Un sito avveniristico per Uvet Events. La società del Gruppo Uvet specializzata nella realizzazione di eventi di comunicazione ha lanciato una nuova piattaforma che si avvale di tecnologie di animazione 3D fatte con particelle.

Il progetto, unico nel suo genere, porta la firma di Vergani&Gasco, digital agency della provincia di Como, vincitrice nel 2017 dell’Oscar del digital per il miglior sito internet nella categoria architettura/design.



Il portale

Il nuovo portale, fruibile da qualsiasi device e rapido nel caricamento, garantisce un’esperienza immersiva all’utente.



Concept alla base del sito l’uomo e le sue emozioni. Il sito infatti è suddiviso in sezioni che rimandano alle parti vitali del corpo umano: la home page al cuore, la sezione ‘flow’ al respiro, quella ‘knowledge’ al cervello e quella ‘discovery’ all’occhio.



L’Evento, core business di Uvet Events, non è considerato in quanto elemento a sé, ma come opportunità in grado di suscitare un flusso di emozioni in chi lo organizza e in chi vi partecipa, come ricorda il pay off ‘the human flow’.



I colori scelti per il nuovo sito sono un ulteriore riferimento al contrasto tra staticità e dinamismo: il fucsia infatti rappresenta la parte ferma, mentre il blu simboleggia quella in continuo movimento. Movimento che caratterizza anche le particelle presenti nelle pagine del sito, che creano forme sempre nuove e mutevoli grazie all’utilizzo di motori di animazione 3D per il web che consentono di ottenere un risultato finale che non ha precedenti in Italia per il settore eventi.