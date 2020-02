Torna a Milano Travel Hashtag: TTG Italia media partner

12:29

Metropoli e Turismo. Questo il tema al centro della seconda edizione di Travel Hashtag, il nuovo format di conferenza su Turismo e Comunicazione nell’era della digital experience, che anche quest’anno vedrà TTG Italia trade media partner.

Pubblicità

L’evento tornerà a Milano il prossimo 11 marzo, presso le Torri Garibaldi, e sarà uno degli appuntamenti di apertura della Milano Digital Week. “Partendo da una Milano proiettata al futuro, proveremo a raccontare come le grandi città si preparano ad accogliere ed a interagire con i viaggiatori di domani - spiega Nicola Romanelli, founder di brandsavetheworld e ideatore di Travel Hashtag -. Parleremo di destination branding, sistema aeroportuale, vacation rental, mo- bilità integrata, sostenibilità, insurance, editoria e 5G grazie ad un parterre di relatori d’eccezione pronti a confrontarsi trasversalmente sui temi della comunicazione legati agli scenari futuri del turismo in tutte le sue forme”.



Gli ospiti

Sul palco, Morena Porta, marketing & communication director South of Europe di Wiko (tra i principali partner dell’evento), Luca Martinazzoli (Yes Milano), Valentina Quattro (TripAdvisor), Vittorino Capobianco (Sea Aeroporti di Milano), Federica Calcaterra (Airbnb), Massimiliano Sibilio (Europ Assistance Italia), Simona Tedesco, (Rcs Dove), Davide Damiani (Repower) e Giulia Chialchia (Jnto).



“Milano è protagonista della prima parte della conferenza come emblema del turismo del XXI secolo, un brand che punta su desiderabilità e servizi, disponibili grazie al gioco di squadra di Istituzioni e protagonisti del sistema di mobilità - commenta Silvia Per- rella, co-organizzatrice di Travel Hashtag -. Il nostro viaggio virtuale passa quindi alla dimensione macro con insight su come l’industria del turismo usa i media, nuovi e tradizionali, e sulle interse- zioni tra turismo, business e sostenibilità. Come ponte ideale tra grandi città, la chiusura è a cura dell’Ente del Turismo del Giappone, con la prospettiva futurista di Tokyo oltre il 2020”.



Il programma

Il programma dell'edizione 2020 prevede in apertura, dalle 11.30, un momento di networking. Saranno presenti: Wiko, Europ Assistance Italia, Repower, l’Ente del Turismo del Giappone, Aegean Airlines, Etihad Airways, Bimbo in Viaggio, LBS, Personal Media, CV Start e Tramè (Official Food Partner).



Tra gli ospiti anche Andrea Petroni, autore del libro 'Professione Travel Blogger' che su Instagram racconterà l'evento dalla prospettiva del viaggiatore.