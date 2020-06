App Myself per Welcome, la novità da ‘Reaction 2020’ Passepartout

12:24

Si è conclusa “Reaction 2020”, la convention annuale durante la quale Passepartout ha incontrato online i propri partner commerciali. Quello che inizialmente doveva essere un appuntamento in Sardegna si è dovuto trasformare in un evento virtuale, seguito, però, da 750 partner e collaboratori della software house. La reazione del mondo Passepartout alle difficoltà parte quindi dal web, luogo di aggregazione virtuale e strumento di continuità per i business messi alle strette durante il lockdown.

Fin dalle prime fasi dell’epidemia, si legge su Hotelmag, la divisione Ho.Re.Ca. si è attivata per analizzare la situazione e i nascenti trend a livello turistico, per pianificare lo sviluppo di soluzioni in grado di cogliere le esigenze del mercato. Da questo studio è nata la nuova App Myself per Welcome, l’applicazione utilizzabile da tablet e smartphone che permette ai clienti delle strutture ricettive di tenere sotto controllo il proprio soggiorno e di effettuare self check-in e check-out. Una risorsa utile a garantire una vacanza sicura ai propri ospiti ed evitare assembramenti e code alla reception. Nella nuova versione sono presenti anche funzioni per la prenotazione dei pasti in hotel, del room service e degli altri servizi presenti in struttura.



Nel vicino futuro di Welcome ci sono anche altri aggiornamenti funzionali, a partire dal progetto Dms, in dirittura d’arrivo, con cui sarà possibile strutturare portali di prenotazione multiproprietà o iniziative di marketing territoriale.



Nei prossimi mesi avverrà anche il debutto del Crm nella versione light di Welcome per hotel sino a 15 camere: Welcome Smart Cloud. Importante il restyling grafico dell’extranet e dell’interfaccia web del booking engine, che ha l’obiettivo di innalzare la qualità dell’esperienza utente nel percorso di prenotazione diretta.