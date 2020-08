Congressi ed eventi, tutte le cifre del lockdown

10:29

“Il recente Dpcm sarà una vera boccata di ossigeno per l’industria dei congressi e degli eventi”. Alessandra Albarelli, presidente di Federcongressi&eventi (nella foto), tira un sospiro di sollievo per la decisione di Conte di sbloccare, a partire dal primo settembre, congressi ed eventi.

Un segnale decisivo per la ripresa di un settore che impiega quasi 570mila addetti e che sta attraversando una crisi senza precedenti: l’emergenza sanitaria ha infatti cancellato il 70% degli eventi e dei congressi, in base ai dati della ricerca ‘L’impatto del Covid-19 sulla meeting industry italiana: la prospettiva delle sedi per eventi e congressi’ realizzata dall’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Aseri) in collaborazione con Federcongressi&eventi.



"Anno pieno di incognite"

"Per mesi - ricorda Albarelli - la nostra associazione ha dialogato con le istituzioni chiedendo una data certa di riapertura, elemento fondamentale per la ripresa di un comparto che si basa sulla programmazione. Le nostre imprese dovranno affrontare un anno difficile e pieno di incognite ma, finalmente, possono tornare a lavorare”.



I numeri dell'emergenza

Il danno dovuto al lockdown si traduce, per il settore degli eventi e dei congressi italiano, nella stima di una perdita di circa 215mila eventi considerando che i meeting già previsti o comunque potenzialmente ospitabili nel 2020 rappresentano il 70% del totale annuo.



La chiusura del settore è durata 6 mesi e, a causa della situazione epidemiologica globale, è facile pensare che anche i prossimi mesi saranno all’insegna dell’incertezza. La data di riapertura dà però ossigeno a un settore rimasto completamente fermo, che genera un indotto di 64,7 miliardi di euro, con un impatto diretto sul Pil di 36,2 miliardi di euro all’anno e che impiega 569mila addetti. L’Italia rappresenta, infatti, la sesta nazione al mondo per impatto economico generato dal settore degli eventi e dei congressi.