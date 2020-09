13:58

Tutto pronto per VOICE - Vicenzaoro International Community Event, l’appuntamento organizzato da Italian Exhibition Group con un format tutto nuovo, in scena nel quartiere fieristico vicentino e sul territorio, tra sabato 12 e lunedì 14 settembre. Una kermesse durante la quale verrà distribuita anche la spring edition di TTG Luxury, il magazine targato TTG dedicato al segmento up level nel turismo.

Sostenibilità, innovazione e tecnologia, design e tendenze: sono i tre filoni tematici per altrettante giornate di incontri in fiera con produttori, buyer, giornalisti, opinion leader, associazioni e trend setter sul palco di The Stage of Voice (Hall 7) e VO Square (Hall 6), in completa sicurezza grazie al protocollo #safebusiness di IEG.

Sabato 12 Settembre un’intervista esclusiva sulle sfide future del Made in Italy al CEO di Damiani Jerome Favier, top manager francese a capo di uno dei brand più conosciuti e storici della gioielleria italiana, apre l’autorevole palinsesto. Nel talk dal titolo “How we see the Future” il punto di vista delle nuove generazioni di imprenditori tra contaminazioni del mondo fashion, innovazione digitale, ispirazioni da nuovi strumenti. Al pomeriggio un focus sulla sostenibilità, area di sviluppo delicata per il mercato che richiede alle aziende attenzione e innovazione sempre maggiori, con due seminari CIBJO dedicati alle ricadute post Covid su CSR e sostenibilità e all’iniziativa imprenditoriale di cinque artiste e designer africane.

Innovazione e tecnologia sono i temi di domenica 13 settembre. Opinion leader del settore, associazioni e imprenditori animano talk e incontri di approfondimento organizzati in collaborazione con il Club degli Orafi Italia. Tra gli eccezionali contenuti, in esclusiva a Vicenza, De Beers presenta l’Insight sul settore dei diamanti. Si rinnova anche la collaborazione tra Assocoral e Cibjo, questa volta con un obiettivo centrale: la classificazione della gamma di colori del corallo Mediterraneo. VOICE è quindi tappa importante del percorso che porterà alla definizione di uno standard internazionale con una nomenclatura creata ad hoc che aiuterà trader e consumer a identificare al meglio le varie sfumature del prezioso materiale.

Fil rouge di lunedì 14 settembre, le tendenze e il design. Dal VO+ Talk intitolato “Filling the gap: what’s missing between Brand and Retail” all’atteso Trendvision Talk sui fenomeni culturali e le direzioni di stile di Trendvision Jewellery + Forecasting, l’osservatorio indipendente sul gioiello di IEG che presenta anche il 19° “The Jewellery Trendbook 2022+”, in versione digitale, con le anticipazioni sui trend d’acquisto dei prossimi mesi.

Sempre lunedì agli orologi è dedicato il talk “L’anticontraffazione online, strumenti e strategie” organizzato da Assorologi con la presenza di importanti protagonisti del settore. Interviene il Presidente Mario Peserico e la moderazione è affidata a Dody Giussani, Editor in Chief de L’Orologio.

Per l’intero arco della manifestazione i Digital Talks sull’innovazione digitale organizzati per il retail in collaborazione con Confcommercio Federpreziosi e i Gem Talks sull’universo delle pietre con l’Istituto Gemmologico Italiano. Grazie alla Fondazione Studi Universitari di Vicenza, Competence Partner di VOICE, anche un ciclo di incontri con i docenti dei Poli universitari di Vicenza degli Atenei di Padova, Verona e IUAV Venezia sulle tematiche di business più rilevanti.