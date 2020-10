08:03

Si alza il sipario su TTG Travel Experience. Da oggi, al quartiere fieristico di Rimini, Italian Exhibition Group - con i tre saloni TTG, Regeneration! by SIA e SUN - pone l’Italia del turismo al centro dell’attenzione. Ad aprire ufficialmente l’edizione 2020, alle 12 (Hall Sud), saranno i saluti introduttivi di Lorenzo Cagnoni, presidente di Italian Exhibition Group SpA, Andrea Gnassi, sindaco di Rimini, e Andrea Corsini, assessore al Turismo della Regione Emilia Romagna. Seguirà un talk show condotto da Simona Ventura con Lorenza Bonaccorsi, sottosegretario di Stato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Giorgio Palmucci, presidente Enit Agenzia Nazionale del Turismo, Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi e Giovanni Malagò, presidente Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Pubblicità

Sul calendario internazionale è il primo appuntamento di settore che si tiene in presenza fisica, dunque al 57° TTG il sistema del turismo italiano traccerà un primo consuntivo dell’urto dell’emergenza Covid ma, soprattutto, si preparerà a cambiare business model per progettare nuovi obiettivi sul 2021. Sono circa 150 gli eventi distribuiti nelle otto “arene” durante i tre giorni di manifestazione, ispirati dalla Vision 2020 “Think Human”.



La mappa della fiera su TTG Today, disponibile online nella digital edition, a questo link