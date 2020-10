08:35

L’edizione 2020 di TTG Travel Experience ha dimostrato la gran voglia di ripartire del turismo nazionale. Una voglia che TTG Italia, in diretta dai padiglioni della Fiera di Rimini, ha cercato quotidianamente di raccontare sui Today, su TTG Luxury e attraverso un’informazione puntuale e cross mediale, che ha abbracciato ogni tipo di canale. Un impegno costante quello della redazione guidata dal direttore responsabile, Remo Vangelista, che non ha tradito il lungo lavoro portato avanti dall’inizio della pandemia Covid-19. La macchina informativa targata TTG Italia, infatti, non si è mai fermata. Durante il lockdown, la redazione ha lavorato alacremente per informare e, in qualche modo, guidare un mercato disorientato, costretto a una battuta d’arresto senza precedenti.



Una luce per il settore

L’informazione di TTG Italia ha cercato di illuminare il cammino di agenzie, t.o., albergatori e attori dei ‘new business’ del turismo, fornendo, attraverso il giornale, l’agenzia di stampa ttgitalia.com, le piattaforme social e il nuovo canale Spotify, aggiornamenti costanti sull’evoluzione delle restrizioni adottate a livello internazionale, sulle nuove misure varate dal Governo e sugli strumenti di sostegno alle imprese del settore. Non sono mancati gli approfondimenti, gli studi da cui prendere spunto per risollevarsi e le piccole storie di ripartenza su #TTGPeople.



L'impegno

TTG Italia è scesa anche in campo a sostegno del settore con la campagna #torniamoaviaggiare, chiedendo alle istituzioni una strategia strutturata per la ripresa sicura dei viaggi. Una campagna che la nostra testata ha portato avanti anche nel corso di TTG Travel Experience, primo e unico evento internazionale b2b del turismo del 2020.



Perché mai come oggi, ribadire nell’unico modo che conosciamo, quello dell’informazione, la vicinanza ai nostri lettori dell’industria dei viaggi è un punto di forza. È linfa vitale per noi e per il settore, per provare a guardare avanti, nonostante tutto. E per provare a ripartire, più forti di prima.