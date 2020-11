Mice ed eventi: un tavolo di lavoro permanente con il governo

11:23

Un tavolo di lavoro permanente con il Ministero dello Sviluppo Economico: è questo il risultato più importante ottenuto dalle associazioni aderenti a Italialive lo scorso 29 ottobre, ricevute dal Governo per approfondire le problematiche relative alla filiera dei congressi, delle fiere e degli eventi aziendali.

L'obiettivo, in un contesto particolarmente difficile come quello attuale, dove pesa anche il recente Decreto Ristori, è "compiere insieme un percorso che porti alla messa in sicurezza prima, e alla ripresa poi, di un comparto particolarmente penalizzato dalla pandemia generata dal Covid-19", si legge in una nota diramata da Italialive.



In particolare, i fronti caldi sui quali si è aperta la discussione vanno dalla problematica dei Codici Ateco alla possibilità di inserire altre categorie non considerate nel Decreto Ristori, dalla possibilità di valutare l'ampliamento dei ristori dedicati alla event industry al sostegno finanziario e fiscale alle imprese di settore. O. D.